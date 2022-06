POL-NE: Falscher Handwerker bestiehlt Senioren - Zeugen gesucht

Korschenbroich (ots) - Am Mittwoch (08.06.), gegen 10:40 Uhr, kam es an der Landstraße 31 zu einem Unfall. Eine 81-jährige beabsichtigte, auf die Landstraße 31 in Richtung Korschenbroicher Straße links abzubiegen. Nach ersten Informationen übersah sie dabei vermutlich einen vorfahrtsberechtigten Mercedes mit Anhänger und kollidierte frontal mit dem Fahrzeug. Die Seniorin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden ...

