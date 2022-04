Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.04.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Auffahrunfall mit Traktor

Am Donnerstag gegen 15 Uhr ereignete sich auf der Schillerstraße in Öhringen ein Auffahrunfall mit einem Pkw und einem Traktor. Dabei bemerkte der 31-jähige Fahrer eines Traktors den verkehrsbedingt bremsenden VW Caddy vermutlich zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Öhringen: Fahrer eines roten Kleinwagens gesucht

Am Mittwochabend wurde in Öhringen ein Mazda-Lenker von einem unbekannten Fahrer beleidigt. Der Unbekannte fuhr gegen 17.45 Uhr mit einem roten Kleinwagen stadtauswärts auf der Neuenstadter Straße. Dabei zwang er den hinter ihm fahrenden 34-Jährigen durch starkes Abbremsen anzuhalten, bis der unbekannte Mann seine Fahrt mit circa 20 km/h fortsetzte. Nach dem Abbiegen in die Austraße in Richtung Einkaufszentrum fuhr er nochmals langsamer und setzte den Warnblinker. Der Mazda-Fahrer überholte ihn und beobachtete, wie der Fahrer des roten Pkw beide Fahrbahnen blockierte. Daraufhin fuhr der Unbekannte an dem 34-Jährigen vorbei und zeigte ihm den "Vogel". Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise zum Fahrer des roten Kleinwagens oder dem Tathergang werden vom Polizeirevier Öhringen, unter der Telefonnummer 07941 9300, entgegengenommen.

