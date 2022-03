Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Abstellparzellen/Dieb greift in Geldbörse

Iserlohn (ots)

Vermutlich am frühen Mittwochmorgen, zwischen 00:00 und 03:00 Uhr, brachen Unbekannte in insgesamt sechs Abstellparzellen im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Hövelstraße ein. Sie hebelten die Parzellen dazu entweder auf oder durchtrennten die Schlösser vermutlich mittels eines Seitenschneiders. Zum Diebesgut können bisher keinerlei Angaben gemacht werden. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

Eine 81-Jährige und ihr 82-Jähriger Ehemann wurden auf einem Parkplatz am Hohler Weg am Donnerstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, Opfer eines dreisten Diebstahls. Der 82-Jährige ließ seine Frau zunächst Aussteigen und rangierte mit seinem Auto anschließend in eine Parklücke. Die 81-Jährige wurde, während ihr Ehemann noch parkte, durch einen ca. 50-60 Jahre alten, ca. 1.80m großen, schlanken Mann angesprochen, der mit blauer Jeans und dunkelbrauner kurzer Jacke bekleidet war. Er fragte die Seniorin, ob er ihr zwei Euro wechseln könne. Als sie das verneinte ging er zum noch im Auto sitzenden 82-Jährigen und bat ihn durch das geöffnete Fahrerfenster um denselben Wechsel. Der Geschädigte holte sein Portemonnaie hervor, stellte jedoch fest, dass auch er dem Wechselwunsch nicht entsprechen konnte. Als er das dem unbekannten Mann mitteilte, griff dieser unvermittelt in die Geldbörse des Seniors und entwendete, wie sich später herausstellte, mehrere Geldscheine. Der Mann entfernte sich in unbekannte Richtung. Hinweise zum Täter können unter 02371-9199-0 an die Polizeiwache in Iserlohn gegeben werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell