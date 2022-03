Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Firma am Ihmerter Weg/Taschendiebstahl am Hademareplatz

Hemer (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Zugang zu einer Halle einer drahtverarbeitenden Firma am Ihmerter Weg. Sie drückten dafür gewaltsam ein Rolltor nach oben. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Inneren der Halle nichts entwendet. (schl)

Eine 60-jährige Iserlohnerin wurde am Hademareplatz am Donnerstagnachmittag, gegen 14:15 Uhr, Opfer von Taschendieben. Nach einem Kauf in einem dortigen Supermarkt, verstaute sie ihre Geldbörse in ihrer Handtasche. Sie ging in ein nahe gelegenes Blumengeschäft. Dort stellte sie das Fehlen des Portemonnaies fest. Vom Diebstahl hatte sie nichts bemerkt. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben in und um Supermärkten und Discountern. Rucksäcke und Taschen sind in der Regel kein geeigneter Aufbewahrungsort für Wertgegenstände. Tragen sie die Gegenstände stattdessen möglichst dicht am Körper. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell