Lüdenscheid (ots) - Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem Tatverdächtigen. Unbekannte Täter flüchteten mit einer erheblichen Beute. Am 22. Oktober wurde ein 72-jähriger Mann aus Lüdenscheid beim Einkaufen in einem Discounter in Brügge bestohlen. Er hatte seine Handtasche vorn in den Einkaufswagen gestellt. An der Kasse bemerkte er, dass die Tasche offen ...

