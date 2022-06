POL-BOR: Bocholt - Nazi-Schmierereien

Bocholt (ots) - Aus einer verschlossenen Garage haben Unbekannte in Bocholt ein ebenfalls verschlossenes Pedelec entwendet. Zu der Tat kam es in der Nacht zum Mittwoch auf einem Grundstück an der Straße An der Heggenaa. Die Täter hinterließen in der Garage ein altes Fahrrad - ob es als ungleicher "Ersatz" für die Beute gedacht war, bleibt offen. Bei dem gestohlenen Pedelec handelt es sich um ein graues Rad der Marke ...

mehr