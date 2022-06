Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Bienenstock beschädigt

Brandlegung misslingt

Gronau (ots)

Einen Bienenstock beschädigte haben Jugendliche in Gronau. Die auf einer Wiese an der Vereinsstraße aufgestellte Insektenbehausung warfen die Unbekannten um. Mutmaßlich haben die Täter zudem versucht, das aus mehreren Teilen bestehende Bienenhaus in Brand zu setzen. Das Unterfangen misslang. Ein Fußgänger hatte etliche Jugendliche bei ihrer Tat am Dienstag gegen 16.30 Uhr beobachtet und eine Zeugin informiert. Die Gruppe entfernte sich in Richtung des Sportplatzes an der Laubstiege, als sie auf die Frau aufmerksam wurden. Eine Person trug ein Oberteil mit roten Streifen auf der Vorderseite. Die anderen Flüchtigen waren mit grauen Kapuzenpullovern bekleidet. Die Polizei bittet die Fußgängerin sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Kriminalkommissariat 11 in Borken unter Tel. (02861) 9000 aufzunehmen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell