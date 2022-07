Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.07.2022.

Salzgitter (ots)

Brennende Müllbehältnisse beschäftigten Feuerwehr und Polizei.

Salzgitter, Bad, Hinter dem Salze, 18.07.2022, 01:15 Uhr.

Salzgitter, Bad, Am Salgenteich, 18.07.2022, 01:30 Uhr.

Die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei wurden zu zwei Bränden alarmiert.

Offensichtlich vorsätzlich wurde Hinter dem Salze der Inhalt eines Müllcontainers in Brand gesetzt. Am Salgenteich wurden vier Müllcontainer durch das offensichtlich vorsätzlich verursachte Feuer zerstört. Ein angrenzender Zaun wurde ebenfalls durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen.

Die Brandbekämpfung führte die Feuerwehr durch. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 4.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter Bad unter der Telefonnummer 05341/825-0 entgegen.

Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall.

Salzgitter, Lebenstedt, Humboldtallee in Fahrtrichtung Fredenberg, 17.07.2022, 18:45 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 33-jähriger Fahrer eines Pkw in einem unübersichtlichen Kurvenbereich beabsichtigt hatte, ein anderes Fahrzeug zu überholen. Beim Einscheren habe der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw hatte sich schließlich mehrfach überschlagen und kam in einem Graben zum Stillstand. Sowohl der Fahrer als auch ein 27-jähriger Mitfahrer erlitten Verletzungen. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe wird mit knapp 36.000 Euro angegeben.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell