Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte zündeln auf Tankstellengelände

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag auf dem Gelände einer Tankstelle in der Burgstraße gezündelt. Mit den Resten von Kraftstoff aus dem Schlauch einer ausgeschalteten Zapfsäule und Papiertüchern versuchten sie einen Brand zu legen. Das Vorhaben misslang. "Nicht auszumalen, was da hätte Schlimmes passieren können.", so Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort. Das Feuer der angesteckten Papiertücher erlosch vermutlich von selbst. Durch die Tat wurde die Fugendichtung der Zapfsäuleninsel beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Brandgefahr und bittet um Hinweise: Wem sind in der Nacht zum Dienstag, zwischen 1:30 Uhr und 2:30 Uhr, Personen oder Fahrzeuge rund um das Tankstellengelände in der Burgstraße aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen, |erf

