Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten-Mörsch - Nach Motorbrand in Linienbus niemand verletzt

Rheinstetten-Mörsch (ots)

In einem Gelenkbus einer privaten Firma brach am Samstagmorgen auf der B 36 in Höhe von Rheinstetten-Mörsch ein Motorbrand aus. Der im Schienenersatzverkehr zwischen Rastatt und Karlsruhe eingesetzte Bus war gegen 06.45 Uhr mit 4 Fahrgästen nach Karlsruhe unterwegs, als der Busfahrer Rauch am Fahrzeugheck wahrnahm. Der Fahrer hielt das Fahrzeug sofort an, öffnete die Motorhaube am Heck und versuchte den Brand im Motorraum mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Die 4 Fahrgäste konnten den Gelenkbus gefahrlos verlassen und blieben unverletzt. Da es dem Fahrer nicht gelang, den Brand zu löschen, wurde die Feuerwehr aus Rheinstetten verständigt, welche das Feuer rasch löschen und ein weiteres Übergreifen auf den Bus verhindern konnte. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die B 36 zunächst streckenweise komplett und in weiteren Verlauf bis 09.30 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt werden. Durch den Brand wurde der Bus überwiegend im hinteren Bereich beschädigt. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Als Brandursache dürfte ein technischer Defekt im Motorraum in Frage kommen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Da der Fahrbahnbelag durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurde, musste der rechte Fahrstreifen am Schadensort gesperrt werden.

