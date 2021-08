Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210802-2-pdnms Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 31.07.2021 gegen 21.45 Uhr kam es zu einer Straßenverkehrsgefährdung auf der B 76. Ein Audi A7 Fahrer befuhr die B 76 aus Richtung Kiel kommend in Richtung Eckernförde, fuhr bei seiner Fahrt vermehrt mit überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr, hierdurch mussten entgegenkommende Fahrzeugführer zum Teil stark abbremsen oder auch ausweichen. Es kam zu keinem Unfall.

Der 34 jährige Fahrzeugführer des PKW Audi A7 konnte schließlich in Eckernförde von einer Funkstreifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert werden. Der aus Eckernförde stammende Fahrer stand vermutlich unter dem Einfluss von Drogen, eine Blutprobe wurde dem Mann entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen der Straßenverkehrsgefährdung. Wem kam der Audi A 7 Fahrer entgegen, wer wurde durch den Fahrer gefährdet?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-908110.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell