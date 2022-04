Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Fiat Panda beschädigt

Rotenburg. Am Samstag (02.04.), in der Zeit von 9 Uhr bis 10 Uhr, parkte ein Rotenburger Pkw-Fahrer seinen roten Fiat Panda ordnungsgemäß auf dem Parkdeck des Einkaufszentrums im Waldweg. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug am seitlichen Teil der hinteren Stoßstange auf der Beifahrerseite - vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus der Parklücke - beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Crash im Kreuzungsbereich

Friedewald. Am Montag (04.04.), gegen 11.40 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann aus Unterbreizbach mit seinem Mazda CX-5 die vorfahrtberechtigte Straße "Im Gewerbegebiet" in Richtung Hermesstraße. Ein 19-jähriger Mann aus Neuenstein missachtete die Vorfahrt des Mazda-Fahrers und prallte frontal mit seinem Skoda Octavia in dessen Fahrerseite. Der 57-Jährige kam durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn ab. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

