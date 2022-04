Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Schule - Einbruch in Büroraum - Einbruch in Bürogebäude - Mehrere Kennzeichen gestohlen - Kennzeichendiebstahl - Mazda entwendet - Hinweise der Polizei

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an Schule

Neuenberg. Eine Schule in der Abt-Richard-Straße wurde in der Zeit von Freitagnachmittag (01.04.) bis Montagmorgen (04.04.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher schlugen eine Scheibe eines Klassenzimmers ein und verschafften sich hierdurch Zugang zu den Räumlichkeiten. Anschließend verstopften die Täter ein dort befindliches Waschbecken und drehten den Wasserhahn auf. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büroraum

Hünfeld. Am Montag (04.04.) hebelten Unbekannte zwischen 0 Uhr und 6.30 Uhr die Terrassentür eines Büroraums in einem Haus in der Molzbacher Straße auf. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und entwendeten ein Mobiltelefon im Wert von circa 700 Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bürogebäude

Hünfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (04.04.) in ein Bürogebäude in der Straße "Fuldaer Berg" ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räume, die sie anschließend durchsuchten. Mitsamt einem Laptop - im Wert von circa 600 Euro - flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand Gesamtsachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Kennzeichen gestohlen

Fulda. Von einem öffentlichen Parkplatz in der Straße "An St. Kathrin" entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (03.04.) insgesamt drei hintere Kennzeichen von Fahrzeugen samt Halterungen. Anschließend flüchteten die Täter mit den Nummernschildern FD-A 114, FD-A 119 und FD-AH 153 in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Unbekannte entwendeten am Montagnachmittag (04.04.), zwischen 15 Uhr und 16.45 Uhr, das hintere amtliche Kennzeichen VB-ES 1311 eines grünen Opel Vectra. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Marie-Curie-Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mazda entwendet - Hinweise der Polizei

Hattenhof. Einen Mazda MX5 in der Farbe dunkelgrünmetallic entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag aus einer unverschlossenen Garage in der Straße "Oberländchen". Der Mazda mit den amtlichen Kennzeichen FD-MX 502 hat einen Wert von rund 3.500 Euro.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie Ihr Fahrzeug und Ihre Garage auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell