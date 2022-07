Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Metalldiebstahl aus Firma

Trier (ots)

Aus einem metallverarbeitendem Betrieb in Trier-Ehrang wurden in der Nacht vom 07. auf den 08. Juli größere Mengen Metall entwendet. Der Gesamtschaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Vermutlich mehrere Täter gelangten über den rückwärtigen Bereich auf das Betriebsgelände und brachen dort Vorhängeschlösser auf und lösten Metallverkleidungen am Gebäude. Der Abtransport der Beute erfolgte mit einem weißen Peugeot-Transporter. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Transporter geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich, Telefon 06502-91570, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell