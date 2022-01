Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Dettingen) Kind von Auto angefahren

Polizei sucht Zeugen (10.01.2022)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind ist es am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, in Dettingen auf der Kapitän-Romer-Straße gekommen. Ein achtjähriger Junge lief hinter einem anfahrenden Linienbus auf die Straße, ohne auf den Straßenverkehr zu achten. Ein 77-jähriger Autofahrer, der mit einem Ford-Focus von der Ortsmitte kommend in Richtung Wallhausen fuhr, erfasste das Kind mit der linken Vorderseite des Wagens. Durch den Aufprall stürzte der Jungen nach hinten auf die Fahrbahn, wo er verletzt liegen blieb. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden am Auto beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 500 Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst der Polizei, Tel. 07733 9960-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell