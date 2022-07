POL-PDTR: Polizei live erleben- Informationsabend für Nachwuchskräfte

Konz (ots) - Am heutigen frühen Abend des 07.07.2022, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein angetrunkener Autofahrer mit einem weißen Citroen Berlingo, mit luxemburgischen Kennzeichen, die Wiltinger Straße in Konz. In Höhe der Olkstraße, am dortigen Fußgängerüberweg, überquerte zur gleichen Zeit eine Frau mit einem ca. 7-10 Jahre alten Kind, ordnungsgemäß die ...

mehr