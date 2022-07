Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Zemmer-Rodt (ots)

Am Donnerstag, dem 07.07.2022, gegen 13:00 Uhr, kam es auf der Zemmerer Straße zwischen Rodt und Zemmer zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Die beiden Unfallparteien befuhren die Straße in entgegengesetzter Richtung, dabei kollidierten die beiden Außenspiegel der PKW miteinander. Durch den Unfall erlitten die beiden Fahrerinnen leichte Schnittverletzungen. Weiterhin entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

