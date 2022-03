Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von Motorroller in der Gevelsbergstraße in Mayen

Mayen (ots)

In der Nacht vom 21. auf den 22.03.2022 wurde ein im Hof eines Anwesens in Gevelsvergstraße in Mayen abgestellter Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 507-TKG (grün, 2022) entwendet. Bei dem Motorroller handelt es sich um ein Kleinkraftrad (50ccm, 45 km/h) der Marke: Explorer, Farbe: weiß (schwarze Aufschrift), mit schwarzen Felgen. Der (Zeit-) Wert des entwendeten Motorrollers beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02651 801-0 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

