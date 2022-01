Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetz, Bedrohung mit einem Luftgewehr

Nohn (ots)

Am 01.01.2022 gegen 01:15 Uhr gerieten ein 17-jähriger Jugendlicher aus der VG Adenau und ein 19-jähriger junger Erwachsener aus der VG Gerolstein im Rahmen von Silvesterfeierlichkeiten in der Ortslage in Nohn miteinander in Streit.

Nachdem die 21-jährige Freundin des 19-jährigen Beteiligten vom 17-Jährigen zu Boden geschubst worden sei, habe dieser den 17-Jährigen unter Vorhalt eines Luftgewehrs bedroht.

Durch die Beamten der Polizeiinspektion Daun konnte der Sachverhalt vor Ort entsprechend aufgenommen und das Luftgewehr sichergestellt werden.

Weitere potentielle Zeugen dürfen gebeten werden, sich mit der Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell