Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Betrüger gibt sich als Pfarrer aus - illegale Spendensammlung

Trier-Ehrang (ots)

Am Mittwoch, dem 06.07.2022, kam zu mindestens vier Betrugsdelikten in Trier-Ehrang. Hierbei gab sich ein bislang unbekannter Täter als Pfarrer bzw. Gehilfe des Pfarrers der Gemeinde Trier-Ehrang aus. In dem er mit Detailwissen zur Pfarrgemeinde sowie einzelner Mitglieder das Vertrauen der Geschädigten erlangte, gelang es ihm hierauf Spenden in einer Höhe von mindestens 350 Euro zu erlangen. Als Legende trug er bei den Geschädigten vor, angeblich Spenden für ein gemeinnütziges Projekt in Indien zu sammeln. Mit den Spenden sollten dort mehrere Gemeinden nach einer Überschwemmung wiederaufgebaut werden. Die Zeugen beschrieben den Täter wie folgt. 30 - 40 Jahre alt, kleine und schmächtige Statur, ca. 1,65m groß, dunkle Hautfarbe, tiefschwarze kurze / teils wellige Haare, komplett schwarze Kleidung.

Die Polizei Schweich hält die Bevölkerung zu besonderer Vorsicht an und bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise / Augenzeugen.

