POL-PDTR: Sachbeschädigung an Weidezaun

Waldrach (ots) - Im Bereich des Waldweg bei Waldrach wurde am Mittwoch, 06.07.2022, ein erschossenes Reh aufgefunden, das nach bisherigem Ermittlungsstand illegal erlegt wurde. Aufgrund des Zustands des Kadavers ist von mehreren Tagen Liegezeit auszugehen. Es gibt derzeit keine Hinweise auf den Täter. Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, dies der Polizei in Schweich, Telefon 06502-91570, mitzuteilen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

