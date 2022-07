Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Morbach (ots)

Am Mittwochabend, dem 06.07.2022 kam es gegen 22.15 Uhr in 54497 Morbach im Einmündungsbereich B327 / B269 (Humos) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer leichtverletzt wurde. Der Unfallverursacher wollte am o.g. Einmündungsbereich von der B269 kommend nach links auf die B327 in Fahrtrichtung Trier abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 21jährigen PKW-Fahrers, der die B327 von Morbach kommend, ebenfalls in Fahrtrichtung Trier befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der 21jährige PKW-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von ca. 10.000,- Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Im Einsatz waren das DRK und eine Funkstreife der Polizei Morbach.

