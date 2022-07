Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Tiefensteiner Straße

Idar-Oberstein (ots)

Am 02.07.2022 kam es im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 23:30 Uhr in Höhe der Tiefensteiner Straße 14 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten an der hinteren Stoßstange. Daraufhin entfernte sich der Verkehrsunfallflüchtige unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei bittet demzufolge um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung die zur Aufklärung der Straftat dienen.

