POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Mandern (ots)

Am 06.07.2022 gegen 15 Uhr ereignete sich auf der K 69 zwischen Weiskirchen und Mandern ein Verkehrsunfall. Ein Fahrer eines Lieferwagens wich einem entgegenkommendem schwarzen PKW aus, um eine Berührung der Fahrzeuge zu verhindern. Im Weiteren verlor der Fahrzeugführer des Transporters die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden an dem Kraftfahrzeug. Der Fahrer des schwarzen PKW entfernte sich im Anschluss, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise zur Tat erbittet die Polizei in Hermeskeil per email unter pihermeskeil@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06503/91510.

