POL-OS: Bramsche: 11-jähriges Kind in Engter von Pkw angefahren

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 15.25 Uhr wurde ein 11-jähriger Junge auf der Straße "Im Alten Dorf" von einem Pkw angefahren und verletzt. Der Junge aus Bramsche stieg zunächst aus einem Bus aus, welcher an einer Haltestelle unweit der Venner Straße in Fahrtrichtung Vörden anhielt. Nachdem der 11-Jährige ausgestiegen war, beabsichtigte er hinter dem Bus die Straße zu queren und spurtete auf die gegenüberliegende Straßenseite. Dabei wurde er von einer 21-jährigen Fahrzeugführerin, welche in Richtung Wallenhorst unterwegs war, zu spät gesehen. Der VW Polo erfasste den von links kommenden Jungen mit dem Kotflügel, sodass dieser nach etwa 1,5 Metern auf der Straße zum Liegen kam. Glücklicherweise war der Junge ansprechbar und erlitt keine schwerwiegenden Verletzungen, wurde zur Beobachtung aber in ein Krankenhaus gefahren. Die Wallenhorsterin blieb unverletzt und der Kleinwagen wurde nur leicht beschädigt.

