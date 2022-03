Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Überfall auf Spielcasino gesucht - Täter entkam ohne Beute

Osnabrück (ots)

Die Osnabrücker Polizei sucht nach einem Überfall auf ein Casino in der Meller Straße nach Zeugen. Die Tat ereignete sich am Montagabend. Gegen 23.50 Uhr betrat ein Mann im Alter zwischen 20 und 25 Jahren die Spielhalle an der Ecke zum "Großen Fledderweg". Zielgerichtet bewegte sich der Unbekannte ich Richtung des Kassenbereichs und bedrohte unter Vorhalt eines Messers einen 34-jährigen Mitarbeiter. Der Täter forderte den Angestellten auf, die Kasse zu öffnen und nahm aus dieser anschließend eine geringe dreistellige Summe Bargeld an sich. Noch während der anschließend Flucht des Räubers war es dem Mitarbeiter und einem weiteren Zeugen gelungen, dem Flüchtigen die Beute abzunehmen. Der Täter setzte seine Flucht daraufhin ohne Diebesgut fort und entkam in unbekannte Richtung. Der Räuber ist zwischen 1,80m und 1,85m groß und hat eine kräftige Statur. Er war mit einer weißen Jogginghose und einem roten Kapuzenoberteil bekleidet. Zudem trug er Motorradhandschuhe. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, oder denen der Unbekannte auf seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3201 oder -2115 zu melden.

