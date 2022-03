Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbrüche in Westerhausen

Osnabrück (ots)

In der vergangenen Woche kam es zu mehreren Einbrüchen in Westerhausen.

In der Nacht von Samstag (26.02.2022, 18:10 Uhr) auf Sonntag (27.02.2022, 02:00 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter durch Gewalteinwirkung an der Terrassentür Zutritt zu einer Doppelhaushälfte am Karolinenweg unweit des Ochsenweg. Die Täter konnten Bargeld und weitere Wertgegenstände an sich nehmen.

In der Zeit von Mittwoch (23.02.2022, 20:00 Uhr) bis Samstag (26.02.2022, 09:00 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter durch eine Kellertür Zutritt zum Einfamilienhaus am Siedlerweg. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck aus dem Erdgeschoss des Hauses. Dabei gingen die Täter äußerst behutsam vor, sodass der Einbruch erst durch die Beschädigungen an der Kellertür festgestellt werden konnte.

Weiterhin kam es in unmittelbarer Nachbarschaft zur Tat am Siedlerweg im Zeitraum von Montag (21.01.2022, 08:00 Uhr) bis Samstag (26.02.2022, 22:00 Uhr) zu einem weiteren Einbruch am Blatenweg. Die Täter gelangten vermutlich durch die Terrassentür oder ein Fenster in das Wohnhaus und erbeuteten Schmuck.

Hinweise auf die Taten oder die Täter nimmt die Polizei Melle unter 05422/920600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell