Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 21-Jähriger nach gefährlicher Körperverletzung in der Buersche Straße in Untersuchungshaft - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück

Osnabrück (ots)

Am Montagmittag wurde ein 21-Jähriger in Osnabrück einem Haftrichter vorgeführt, nachdem der Mann in der Nacht zum Sonntag einen 34-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzte. Gegen 2.10 Uhr gerieten der Beschuldigte und sein späteres Opfer in einer Lokalität in der Nähe der "Kölner Straße" in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf des Streits fügte der Beschuldigte dem Mann aus Osnabrück mit einem Messer schwere Verletzungen in der rechten Hand sowie in der Bauchgegend zu. Die Polizei nahm den Täter vor Ort vorläufig fest. Der Mann aus Lybien, der nur zu Besuch in Osnabrück war und keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt, befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch wegen des Verdachtes des versuchten Totschlag gegen den 21-Jährigen. Das 34-jährige Opfer schwebt indes nicht mehr in Lebensgefahr.

