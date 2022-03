Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Einbruch in Garage - Polizei sucht Zeugen

Badbergen (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag 16:00 Uhr bis Montagmorgen 10:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Garage eines am Ortseingang gelegenen Einfamilienhauses an der Hauptstraße. Die Täter kletterten nach Manipulation an einem Fenster durch dieses ins Innere und verließen den Tatort über das Garagentor mit diversen Gartengeräten in unbekannte Richtung.

Die Polizei Quakenbrück bittet um Hinweise auf die Tat oder die Täter unter 05431/907760 oder -2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell