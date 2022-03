Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl geklärt - mehrere Anzeigen

Gotha (ots)

Die Gothaer Polizei nahm am gestrigen Tag eine Anzeige wegen Diebstahls auf. Am vergangenen Wochenende verschaffte sich ein zunächst Unbekannter Zugang zu einem Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Gustav-Freytag-Straße. Der Täter erbeutete zwei E-Scooter im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Die Polizei nahm umgehend die Ermittlungen im besonders schweren Fall des Diebstahls auf. Fast zur gleichen Tag befanden sich Beamte des Inspektionsdienstes Gotha in der Seebergstraße und kontrollierten einen 33-Jährigen auf einem E-Scooter. Es zeigte sich, dass es sich hierbei um eines der gestohlenen Fahrzeuge handelte. Der Täter stand zudem offenbar unter dem Einfluss berauschender Substanzen, ein Drogentest reagierte auf Cannabis, Amphetamin bzw. Methamphetamin. Es folgte die Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Diebesguts. Da das Fahrzeug darüber hinaus nicht versichert war, kommen auf den Täter nun ein Vielzahl Verfahren zu. Die Ermittlungen zum Verbleib des zweiten E-Scooters dauern gegenwärtig an. (db)

