LPI-GTH: Zeugensuche nach Diebstahl aus einem Fahrzeug

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Gerstungen an unterschiedlichen Örtlichkeiten Radfahrer kontrolliert. Der Atemalkoholtest eines 33-jährigen radelnden Anwohners ergab einen Wert von 1,98 Promille. Im Besitz von Drogen war zudem ein 22-Jähriger. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mm) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

