Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugbeschädigung durch auffällig gekleideten Täter - Zeugensuche

Eisenach (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 05.30 Uhr wurde bekannt, dass ein bisher unbekannter Mann ein Fahrzeug in der Eisenacher Fröbelstraße beschädigte, indem er gegen den Außenspiegel trat. Der Täter kann durch einen aufmerksamen Zeugen wie folgt beschrieben werden: 20-30 Jahre alt, ca. 1,80m groß und schlank. Außerdem trug er zur Tatzeit eine schwarze Hose und eine auffällige Winterjacke, welche mit Kapuze und rot/blau/weißen Dreiecken versehen war. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen der Person. Anwohner, welche ähnliche Beobachtungen machten, eine Person mit besagter Kleidung kennen oder selbst Beschädigungen an ihren Fahrzeugen in diesem Bereich wahrnehmen, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) unter Angabe der Bezugsnummer 0059273/2022 zu melden. (mm)

