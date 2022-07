Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wohnungseinbruchdiebstahl

Baumholder (ots)

Zwischen Samstag, den 02.07.2022, 00.00 Uhr, und Mittwoch, den 06.07.2022, 18.30 Uhr, kam es im Gersterter Weg während der Abwesenheit des Hauseigentümers zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter drangen durch Aufbrechen einer verschlossenen Kellertür in das Anwesen ein und suchten zielgerichtet das Schlafzimmer auf. Hier wurde ein ca. 50kg schwerer Tresor entwendet, in welchem sich Bargeld befand. Ferner wurde von den Tätern eine Uhrensammlung mitgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine konkreten Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden. Die Ermittlungen werden von der Kriminalinspektion Idar-Oberstein geführt. Sachdienliche Hinweise, insbesondere im Hinblick auf verdächtige Personen und Fahrzeuge im Tatortbereich, werden telefonisch unter 06781-5610 entgegengenommen.

