POL-GF: Zeugen melden Unfallflucht - Fahrer war alkoholisiert

LK Gifhorn (ots) - Vier Diebstähle von Geldbörsen wurden der Polizeiinspektion Gifhorn am gestrigen Donnerstag angezeigt. Drei dieser Taten ereigneten sich am Donnerstag, eine bereits am Mittwoch. Bei den Tatorten handelt es sich um Supermärkte in den Orten Wesendorf, Müden, Meine und Gifhorn. Die Geschädigten sind alle über 60 Jahre alt, bei diesem Phänomen gehören ältere Menschen zur Zielgruppe der Täterinnen und Täter. In den vorliegenden Fällen wurden die ...

