Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Lötarbeiten führten zu glimmender Dachpappe

Schortens (ots)

Am Freitag, 03.06.2022, um 12:26 Uhr, kam es in der Karl-Carstens-Straße in Schortens zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Schortens. Ein 74-jähriger Hausbesitzer verrichtete Lötarbeiten an der Dachrinne seines Hauses. Durch die Hitzeentwicklung fing die unter den Dachziegeln liegende Dachpappe an zu glimmen. Die dadurch entstandene Rauchentwicklung wurde von den Hauseigentümern bemerkt und mit Wasser aus einem Gartenschlauch bekämpft. Des Weiteren setzten die Hauseigentümer sofort einen Notruf ab, sodass die Feuerwehr zeitnah am Einsatzort eintraf und den Ausbruch eines Vollbrandes verhindern konnte. Es entstand nur geringer Gebäudeschaden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell