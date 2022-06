POL-WHV: Schwerer Raub im Kurpark - Zeugen gesucht!

Bockhorn (ots) - Am Donnerstag, 02.06.22, gegen 07:50 Uhr, wurde in der Gartenstraße in Bockhorn ein 15-Jähriger aus Bad Zwischenahn beim Fahren mit einem nicht versicherten E-Scooter angehalten. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 ...

mehr