Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in der Güterstraße - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 30.05.22, wurde im Zeitraum von 10:30 - 10:40 Uhr ein Pkw Volvo, goldfarben, an der Beifahrerseite beschädigt. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Geschäftes in der Güterstraße, Höhe Haus Nr. 49-51, geparkt. Die Schadenhöhe wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-942-0 in Verbindung zu setzen.

