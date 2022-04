Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rezeptfälscher geht flüchtig

Ulm (ots)

Am Donnerstag fiel in einer Apotheke im Hafenbad eine Rezeptfälschung auf. Der ca. 25 Jahre alte Mann zahlte die Rezeptgebühr und wollte das Medikament am Freitag abholen. Als er am Freitag erschien, verständigte die Apotheke die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte fuhr an und konnte den Mann antreffen. Auf dem Weg zum Streifenwagen entwand sich der Täter dem Griff des Polizisten und flüchtete zu Fuß. Ein Passant stellte sich dem Flüchtenden in den Weg. Der Täter prallte zunächst mit dem Helfer zusammen und anschließend gegen einen geparkten PKW. Dabei wurde die Windschutzscheibe des Autos beschädigt. Der Täter flüchtete auf ein Schulgelände, wo sich seine Spur verlor. Auch die weitere Fahndung mit mehreren Streifen erbrachte kein Erfolg. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (0731/188-3312) führt die Ermittlungen und sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Flüchtigen machen können. Von besonderem Interesse ist die Aussage des Helfers, der mit dem Täter zusammengeprallt ist.

++++++++++++++++0661319;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell