Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei

Vermeintlicher Räuber in Untersuchungshaft

Ulm (ots)

Ein 26-Jähriger soll für einen Überfall auf eine Spielothek am 23.03.2022 verantwortlich sein.

Der 26-Jährige steht im Verdacht die Spielothek in der Blaubeurer Straße betreten und die Herausgabe von Bargeld gefordert zu haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5178959) Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei führten auf die Spur des 26-Jährigen und der Tatverdacht erhärtete sich gegen den Mann. Am vergangenen Dienstag (05.04.2022) konnte der 26-Jährige in den Abendstunden in der Nähe seiner Ulmer Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme hatte der Mann ein Messer und eine Plastikpistole, die einer echten Waffe täuschend ähnlich sah, bei sich. Auf der Suche nach dem vermeintlichen Tatmesser, fand die Polizei am Mittwoch in einem nahegelegenen Bach ein Messer. Ob es sich hier um das bei der Tat verwendete Messer handelt, müssen Untersuchungen ergeben. Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte einen Haftbefehl gegen den Mann. Am Mittwoch erließ die zuständige Haftrichterin beim Amtsgericht den Haftbefehl. Dieser befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Nadine Schmelzer, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel. 0731/189-1225

Joachim Schulz, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

