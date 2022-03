Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Raub auf Spielothek

Bargeld erbeutete ein Unbekannter am Mittwoch in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 23 Uhr betrat der Unbekannte die Spielothek in der Blaubeurer Straße. Zunächst spielte er an einem Gerät. Danach begab er sich hinter den Tresen, wo sich eine Zeugin befand. Dort zog der Unbekannte eine Art Taschenmesser und forderte die Herausgabe von Bargeld. Aus der Kasse nahm sich der Täter Bargeld. Danach verließ er das Gebäude und flüchtete in Richtung Innenstadt. Mit zahlreichen Streifen fahndete die Polizei nach dem Unbekannten. Der blieb unentdeckt. Die Kriminalpolizei Ulm (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Räuber. Der soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und etwa 170cm groß gewesen sein. Er hatte wohl auffallend buschige schwarze Augenbrauen. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeans und einer dunklen Kapuzenjacke.

