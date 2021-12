Freiwillige Feuerwehr Borgentreich

FW Borgentreich: Gebäudebrand in Natingen. Personen kamen nicht zu schaden.

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Borgentreich (ots)

Am 30.12.2021 um 22.58 Uhr wurde die Feuerwehr Borgentreich zu einem Gebäudebrand in der Dorfstraße in Natingen alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand ein Teil des Obergeschosses in Vollbrand und drohte auf das Dachgeschoss überzugreifen. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude. Sofort wurde mit einem B-Rohr und mehreren C-Rohren die Brandbekämpfung eingeleitet. Mit zwei Drehleitern aus Brakel und Beverungen wurden Dachziegeln vom Dach entfernt um die heißen Brandgase entweichen zu lassen und die Brandbekämpfung im Dachgeschoss durchführen zu können. Nachdem der Brand im Obergeschoss und Dachgeschoss gelöscht war, wurde ein Schaumteppich im Dachgeschoss aufgebracht, um ein wieder aufflammen zu verhindern. Anschließend wurde noch eine Brandwache bis am 31.12.2021 morgens durch die Löschgruppe Natingen gestellt. Die Einsatzführung wurde durch den Einsatzleitwagen 2 des Kreises Höxter unterstützt. Im Einsatz waren die Feuerwehrkräfte aus Borgentreich, Borgholz, Natingen, Natzungen,Brakel, Frohnhausen, Auenhausen, Rothe, Beverungen, Höxter, Mitarbeiter der Kreisleitstelle. Auch war ein Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei vor Ort. Insgesamt waren es das ca. 120 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Borgentreich, übermittelt durch news aktuell