Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 105 in Höhe Brandshagen, Abfahrt Netto Markendiscount

Grimmen (LK VR) (ots)

Am 02.04.2021 gegen 21.00 Uhr kam die Polizei direkt auf einen Verkehrsunfall zugefahren. Eine 81-jährige PKW-Fahrerin befuhr vorfahrtsberechtigt die B 105 aus Richtung Greifswald in Richtung Stralsund. Aus der Abfahrt Brandshagen Netto der Markendiscount wollten ein 17-jähriger und ein 18-jähriger Mopedfahrer die B 105 überqueren, um in Richtung Wüstenfelde weiter zu fahren. Hierbei übersah, aus noch ungeklärter Ursache, der 17-jährige Mopedfahrer den bevorrechtigten PKW der 81-jährigen PKW-Fahrerin und fuhr dieser in die Seite. Der 17-jährige wurde schwerverletzt ins Krankenhaus Stralsund verbracht. Die PKW-Fahrerin und die beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Die PKW-Fahrerin konnte ihre Fahrt fortsetzen. Der Mopedfahrer kümmerte sich selbstständig um die Bergung seines Mopeds. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 4.000 EUR. Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

