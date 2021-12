Freiwillige Feuerwehr Borgentreich

FW Borgentreich: Kellerbrand in einem Wohnhaus in Manrode. Fünf Verletzte wurden in Krankenhäuser verbracht.

Borgentreich (ots)

Um 17:26 Uhr wurden die Feuerwehreinheiten der Ortschaften Manrode, Muddenhagen, Bühne, Haarbrück, Borgentreich und Borgholz zu einem Gebäudebrand nach Manrode gerufen. In einem Kellerraum war ein Feuer ausgebrochen. Die Familie rettet sich auf die Straße, weil eine massive Rauchausbreitung das gesamte Gebäude einnahm.

Die Feuerwehr lokalisierte den Brandherd und löschte diesen mittels eines C-Rohres ab. Da das Gebäude stark verqualmt war waren die Belüftungsmaßnahmen Zeitaufwendig. Das gesamte Haus wurde stromlos geschaltet.

Der Hausherr wurde zeitnah vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, da er Rauchgase eingeatmet hatte. Auch die weiteren Familienmitglieder hatten Rauchgase eingeatmet und so wurden dann noch 4 Personen (davon 2 Kinder) durch den Rettungsdienst des Kreises Höxter in Krankenhäuser verbracht. Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt dazu. Die Feuerwehr war mit insgesamt 84 Einsatzkräften vor Ort.

