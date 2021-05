Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Brand gesucht

Hückelhoven (ots)

Auf einer asphaltierten Freifläche eines Firmengeländes an der Straße Zum Alten Schacht, wurden mehrere Absperrbarken bei einem Brand beschädigt. Dieser ereignete sich am Donnerstag, 13. Mai, gegen 23.50 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen ist Brandstiftung nicht auszuschließen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Hückelhoven zu melden, Telefon 02452 920 0. Es gibt außerdem die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis kann dafür genutzt werden.

