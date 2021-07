Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 31.07.2021

Salzgitter (ots)

Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Salzgitter-Sauingen, Üfinger Straße (Schützenheim), 29.07.21, 18:30 Uhr, bis 30.07., 11:00 Uhr

In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag wird durch einen bislang unbekannten Täter ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise zu Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Pkw bitte an die Polizei Salzgitter: 05341/1897-0.

