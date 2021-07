Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 30. Juli 2021:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Fahrraddiebstahl

Dienstag, 27.07.2021, zwischen 13:15 Uhr und 19:45 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Dienstag, zwischen 13:15 Uhr und 19:45 Uhr, ein gesichert am Bahnhof in Salzgitter, Bahnhofsplatz, abgestelltes Fahrrad. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein grünes Trekkingrad der Marke BULLS. Hinweise: 05341 / 1897-0.

