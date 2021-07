Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 30. Juli 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Zeugen gesucht

Dienstag, 27.07.2021, gegen 13:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Dienstagmittag vermutlich beim Rangieren auf einem Parkplatz eines Discounters an der Wendessener Straße gegen ein ordnungsgemäß abgestelltes Motorrad. In der Folge fiel das Krad um und wurde dabei beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Motorrad der Marke BMW entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise: 05331 / 933-0

Wolfenbüttel: Diebstahl von Fahrzeugteilen

Mittwoch, 28.07.2021, bis Donnerstag, 29.07.2021

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einem im Fontaneweg in Wolfenbüttel abgestellten PK Mercedes die Frontschürze und die Scheinwerfer. Ein gleichgelagerter Fall ereignet sich im gleichen Tatzeitraum in der Erhart-Kästner-Straße. Hier schlugen unbekannte Täter eine Scheibe eines unter einem Carport abgestellten Mercedes ein und versuchten offensichtlich ebenfalls die Frontschürze zu entwenden. Die beiden Täter wurden jedoch gegen 03:30 Uhr bei der Tatausführung durch Zeugen gestört und flohen unerkannt in unbekannte Richtung. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine genauen Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.

Polizei warnt vor EC-Karten Diebstahl

In der letzten Zeit häufen sich im Zuständigkeitsgebiet des Polizeikommissariates Wolfenbüttel Diebstahlsdelikte nach Einkäufen in Supermärkten mit anschließendem widerrechtlichen EC-Karteneinsatz.

Die Geschädigten bezahlen bargeldlos an der Kasse und werden dann oftmals beim Eingeben der PIN beobachtet. Anschließend erfolgen dann Trickdiebstähle / Taschendiebstähle und die dabei erlangten EC-Karten wird innerhalb kürzester Zeit mehrfach betrügerisch t mit hohen Schadensummen eingesetzt!

Tipps Ihrer Polizei:

-bei Eingabe der PIN immer darauf achten, dass diese nicht ausgespäht werden kann (bei Eingabe Ziffernfeld abdecken) -Karte anschließend sorgfältig verstauen -Geldbörse niemals aus den Augen lassen und Taschen und Geldbörse immer nur gesichert tragen -Trickdiebe lenken ihre Opfer ab und entwenden unbemerkt Geldbörse oder EC- /Kreditkarte. Sich niemals ablenken lassen und Zugriff auf geöffnete Geldbörse verhindern -Handtasche, Rucksack niemals im Einkaufswagen legen -PIN-Nummer niemals mitführen

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell