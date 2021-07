POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Freitag, 30. Juli 2021:

Polizei Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Freitag, 30. Juli 2021:

Peine (ots)

Peine: Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt, Fahrradeigentümer gesucht

Mittwoch, 28.07.2021, gegen 11:15 Uhr

Nach einem Zeugenhinweis konnte am Mittwoch, den 28.07.2021, gegen 11:15 Uhr, ein Fahrraddieb gestellt werden. Dieser hatte zuvor ein weißes Klappfahrrad mit blauer Schrift "b.fold 300" (siehe beigefügtes Bild) von den Fahrradständern auf der Nordseite des Bahnhofes in Peine, vor der dortigen WC-Anlage, entwendet. Der 57-Jährige Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Eigentümer des Fahrrades ist derzeit unbekannt und wird gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter 05171 / 999-0 zu melden.

Duttenstedt: ungewöhnlicher Verkehrsunfall

Donnerstag, 29.07.2021, gegen 06:15 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen ereignete sich in Duttenstedt, Eilhart-von-Oberg-Straße, ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstanden war. Eine 50-jährige Autofahrerin hatte ihren PKW vor einem Geschäft zum Parken abgestellt und das Auto verlassen. Vermutlich weil die Autofahrerin ihr Auto nicht gegen Wegrollen gesichert hatte, setzte sich der PKW allein in Bewegung und rollte führerlos zirka 75m die abschüssige Straße herab. Erst nachdem der PKW mit einem parkenden PKW und einer Hauswand kollidiert war, wurde die Fahrt gestoppt.

