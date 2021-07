Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Varenseller Straße - Motorradfahrerin schwerverletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am frühen Mittwochabend (22.07., 19.00 Uhr) kam es auf der Varenseller Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und einer Kradfahrerin, die hierbei zu Sturz kam und schwer verletzt wurde. Ein 36-jähriger Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns aus Zugmaschine und Anhänger befuhr die Varenseller Straße aus Wiedenbrück kommend und beabsichtigte unweit der Neuenkirchener Landstraße nach links auf ein Hofgrundstück abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 57-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück mit einem Motorrad die Varenseller Straße in entgegengesetzte Richtung. Bei dem Abbiegeversuch des Fahrers der Zugmaschine kam es in der Folge zur Kollision. Die Kradfahrerin führte eine Notbremsung aus, verlor dabei die Kontrolle über das Motorrad, stürzte und rutschte gegen die Zugmaschine. Der eingesetzte Rettungsdienst transportierte die 57-Jährige nach einer Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Es bestand keine Lebensgefahr. Der 36-jährige Rheda-Wiedenbrücker blieb unverletzt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 5000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

