POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel

Bockhorn (ots) - Bereits am Montagnachmittag, 30.05.22, wurden auf einem Urnengräberfeld des Bockhorner Friedhofes mehrere beschädigte Blumenkübel festgestellt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bockhorn unter 04453-978620 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ...

